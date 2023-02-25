"Барыс" поблагодарил фанатов за поддержку

Столичный хоккейный клуб "Барыс" подвел итоги выступлений в КХЛ и поблагодарил фанатов за поддержку, сообщает Zakon.kz.

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"Спасибо за сезон, наши дорогие болельщики! Этот отрезок получился во многом необычным и достаточно напряженным для всех. Но несмотря ни на что вы были с командой и поддерживали ее до последнего матча. Берем небольшую паузу, а дальше продолжаем работать и становиться сильнее!"- написали представители клуба в Instagram.

Ранее был опубликован список 245 самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги, где фигурируют восемь представителей казахстанской команды "Барыс".