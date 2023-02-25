Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

"Барыс" поблагодарил фанатов за поддержку

хоккей Фото: Instagram/ХК "Барыс"
Столичный хоккейный клуб "Барыс" подвел итоги выступлений в КХЛ и поблагодарил фанатов за поддержку, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

"Спасибо за сезон, наши дорогие болельщики! Этот отрезок получился во многом необычным и достаточно напряженным для всех. Но несмотря ни на что вы были с командой и поддерживали ее до последнего матча. Берем небольшую паузу, а дальше продолжаем работать и становиться сильнее!"- написали представители клуба в Instagram.

Ранее был опубликован список 245 самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги, где фигурируют восемь представителей казахстанской команды "Барыс".

Читайте также

Роналдиньо возвращается в футбол

Камшыбек Кункабаев снялся с турнира по боксу в Болгарии

Шакира посвятила новый клип бывшему мужу Жерару Пике

Елена Беляева
Барыс Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
с 1 апреля казахстанцы будут получать уведомления о штрафах двумя способами
Казахстанцы с 1 апреля будут получать уведомления о штрафах из двух источников
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Правила торговли изменились в Казахстане
Правила торговли изменились в Казахстане
Новый парк появится в Алматы
Новый парк появится в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления