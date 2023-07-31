Хоккеисты "Барыса" встретились с болельщиками перед началом сезона

Накануне игроки столичного хоккейного клуба "Барыс" за месяц до старта очередного сезона КХЛ провели открытую тренировку на родной арене, в присутствии многочисленных фанатов, сообщает Zakon.kz.

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На тренировку "Барыса" вместе с болельщиками пригласили представителей отечественных СМИ. Обновленный состав астанчан сначала выполнил несколько упражнений, а затем провел тренировочную игру с привлечением игроков из системы клуба, передает пресс-служба ХК "Барыс".





В завершение мероприятия, на котором присутствовали около тысячи человек, к команде с приветственным словом обратились представители фан-клуба. Встреча завершилась традиционным общим фотографированием.





Фото: hcbarys.kz

Спустя год вернулся в "Барыс" ветеран клуба Роман Старченко, который сейчас занимается по индивидуальной программе.



"Интересное событие. В новом сезоне болельщики увидят команду только в сентябре, так что, я считаю, это правильное решение. Впереди еще месяц подготовки, два турнира, и уже в начале сентября мы вновь встретимся на "Барыс-Арене". Роман Старченко, игрок ХК Барыс

ХК "Барыс" стартует в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 2 сентября, когда примет на домашней арене клуб "Салават Юлаев" (Уфа). А перед стартом чемпионата столичный коллектив сыграет в двух предсезонных турнирах: в Казани (10-14 августа) и в Омске (20-25 августа).

Между тем астанчане представили своего шведского новичка Понтуса Оберга: контракт с нападающим рассчитан до 30 апреля 2024 года. Он имеет огромный опыт выступления за океаном. В НХЛ швед сыграл 132 игры за "Нэшвилл", "Анахайм" и "Торонто". Он также играл за челябинский "Трактор".

Ранее сообщалось, что "Барыс" впервые вышел на лед перед новым сезоном КХЛ.