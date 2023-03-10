Гастрономический тур на Сейшелы: чем готовы удивлять и баловать туристов местные жители

Бешеный ритм городской жизни заставляет нас порой мечтать о необитаемом острове, где можно уединиться под пальмами и слушать шум прибоя. Таким местом по праву можно назвать Сейшельские острова, а осуществить мечту поможет турагентство FUN&SUN Kazakhstan.

Удивительного на этих островах, которые практически на краю света, предостаточно. Сейшелы славятся своими курортами, каждый из которых – неповторимый мир с кристально чистыми пляжами и пронзительно голубым и бескрайним океаном.

Стоит отметить, что острова считаются краем вечного лета. Здесь круглый год средняя температура не снижается ниже 25 градусов Цельсия, а в сезон достигает 32 тепла.

На первый взгляд может показаться, что на островах не так много отелей, но сейчас их количество растет и уже больше 50. Основная их часть находится на острове Маэ, он же считается самым густонаселенным. При этом есть зоны отдыха, которые раскинулись вдали от большого скопления людей.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Сейшельские острова предлагают большое многообразие отелей, от небольших бутик-отелей до частных островов-курортов. Отели, расположенные на том или ином острове Сейшел в абсолютном одиночестве, предлагают роскошный отдых в стиле "рай на земле". И практически каждый из них с неповторимой атмосферой и дизайном.

Туристам предлагают заселиться не только в привычные нами отели, но и выбрать на свой вкус коттеджи или просторные виллы.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Многие отмечают сказочную красоту сейшельских пляжей. Они покрыты мягким белым песком и изумительными ракушками. Живописные острова с красочным подводным миром, коралловыми рифами – настоящий рай для дайверов. Ко всему прочему, в отелях туристам могут предложить разнообразный спектр услуг и развлечений, таких как SPA-центры, каякинг, гольф, рыбалка, и многое другое.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

В таком многообразии легко запутаться, а чтобы сделать правильный выбор и не ошибиться, предлагаем остановиться и провести свой отпуск в отеле Mango House Seychelles, который мы также посетили и остались в восторге.

Хочется добавить и об уникальности расположения отеля Mango House Seychelles – он находится среди нетронутой природы, окружен пронзительно бирюзовой водой и белоснежными пляжами.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Именно этот курорт идеально подойдет для семейных пар или для отдыха во время медового месяца. Комфортно здесь будет и большой шумной компании друзей, а для уединения со своей второй половинкой отель располагает уютной зоной отдыха.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Кстати, Сейшелы могут стать отличным направлением для свадебного путешествия, ведь острова – это не только место для романтики, но еще и для проведения незабываемого семейного торжества, которое часто планируют молодожены. Жизнь на острове станет для влюбленных воплощением мечты и подарит паре полное уединение.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Но настоящей вишенкой на торте станет экзотическая креольская кухня и море изысканных блюд и коктейлей из тропических фруктов.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

К слову, в отеле с сочным и аппетитным названием Mango волшебно готовят итальянскую пасту с морепродуктами, там все это в сочетании с летним бризом и запахом океана придает блюду особый шик.

Именно в Mango House Seychelles находится два бара: Soley – он расположился у главного бассейна, там посетителю предложат блюда для легкого перекуса в стиле бэнто, коктейли и соки.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Есть и более горячительные и даже бодрящие напитки, такие как ром, а в баре Kokoye подают экзотические коктейли, сочетающие индийские и сейшельские традиции, включающие в себя специи корнеплоды и фрукты.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Ко всему прочему на территории отеля расположены три ресторана: Muse, где сразу две кухни: итальянская и средиземноморская.

Azido, в котором блюда из японской кухни, куда вошли традиционно рыба, суши, робатаяки и морепродукты. И завершает гастрономическую линейку ресторан Moutya с креольской кухней.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Здесь можно попробовать блюда, приготовленные на гриле с углями из кокосовой скорлупы.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Кстати, если вы отдыхаете с детьми и хотите устроить себе праздник живота наедине друг с другом, то детей на время трапезы можно доверить профессионалам.

Практически во всех отелях сотрудники тщательно продумали досуг для своих маленьких гостей. Здесь работает программа Mango Pips с увлекательными и познавательными активностями, где с детьми будет играть команда профессиональных аниматоров.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

А в это время родители смогут посвятить время себе и устроить прогулку на закате, отправиться на рыбалку или же заняться рисованием на холсте.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Все время путешествия вас постоянно будет окружать первозданная природа. Пальмы, ослепительно белый песок и необыкновенная тишина, которая сливается с шумом прибоя. Одним словом, все располагает для райского отдыха.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

После активного отдыха и массы развлечений на Сейшелах самое время посетить местные заведения, где каждый турист может буквально окунуться в гастрономическое наслаждение, в хорошем смысле слова.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Многие из побывавших здесь туристов отмечают, что местные угощения привлекают постояльцев не меньше, чем все остальные красоты здешних мест. А креольская кухня – отдельный разговор. Она отличается обилием специй, разнообразием, свежайшими морепродуктами и несравненными коктейлями.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Кстати, островитяне вкушают все очень острое, даже фрукты. Но для туристов все заморские яства подаются в меру острые. Если же вы все-таки гурман и для вас вкусно поесть – одна из главных задач, то тогда вам точно нужно остановится в отелеHilton Seychelles Labriz Resort & Spa, который находится на острове Силуэт.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Здесь туристам предлагают королевские номера на виллах, расположенных на побережье или в окружении пальмовых плантаций вблизи пляжа Анс-Ла-Пасс. Здесь широко представлены SPA-услуги, которые оказывают на холмах. Отсюда же открывается потрясающий вид на океан и экзотические рестораны, бассейны, теннисные корты и детский клуб.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Сам отель включает в себя несколько ресторанов, а именно – ресторан креольской кухни Grann Kaz, итальянский ресторан Portobello, японский Sakura, гриль-ресторан Teppanyaki, кафе Dauban, пиццерия и бар Lo Brizan, а также зоны для пикников.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

В этом месте вас точно не оставят голодным, потому что на выбор туристов представлено богатое разнообразие различных кухонь мира с возможностью удовлетворить даже самые капризные вкусовые пристрастия посетителей. К примеру, Cafe Dauban считается главным рестораном отеля Hillton.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Здесь на выбор сразу две кухни – креольская и международная, а еще есть шведский стол. Еще одним приятным бонусом станет то, что отведать все блюда можно прямо у бассейна или выбрать террасу с видом на океан.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Прогулявшись по отелям и просмотрев практически все рестораны, мы с коллегами нагуляли неплохой аппетит и решили попробовать экзотический салат "Миллионер", о котором рассказывают практически с трапа самолета.

Фото: Zakon.kz

И пока мы ждали тот самый салат, нам рассказали, что его готовят на островах уже более 100 лет.

В состав входят сердцевина пальмы, лук, сок лимона и специи. А вот свое название блюдо получило из-за дороговизны главного ингредиента, для которого требуется изрезать практически всю пальму или кокосовое дерево. К слову, чтобы их вырастить, уходит до шести лет.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

В завершение хочется отметить, что посетить все места и отведать все, что предлагают на Сейшелах, за раз практически невозможно. Но однозначно приехать вновь стоит. Те, кто уже посещал эти прекрасные острова, знают, как здесь можно вкусно поесть и отлично отдохнуть.

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Белоснежные пляжи, бережное отношение к дикой природе, а также изумительные панорамные площадки, с которых открывается необыкновенный вид на океан, стоят того, чтобы сказать самую популярную фразу – "Лучше один раз увидеть, чем сто раз об этом услышать".