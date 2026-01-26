Полеты над Ираном запретили казахстанским авиакомпаниям

Авиационная администрация Казахстана (ААК) запретила казахстанским авиакомпаниям выполнять рейсы над Ираном, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 января 2026 года, стало известно из официального комментария Авиационной администрации Казахстана:

"В связи с ростом угроз безопасности полетов над территорией Ирана ААК запретила казахстанским авиакомпаниям выполнять рейсы над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана до особого распоряжения. Все рейсы проходят с обходом опасной зоны. Ситуация находится под контролем ААК, дальнейшие меры будут приниматься по мере изменения угроз".

15 января 2026 года две казахстанские авиакомпании заявили об изменении маршрутов из-за ситуации в Иране – Air Astana и FlyArystan.

Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года. Изначально люди проводили мирные митинги из-за взлета цен и резкого падения курса иранского риала по отношению к доллару США: за год доллар подорожал примерно на 80%. Позднее протесты переросли в крупнейшую волну народного недовольства с 2022 года.