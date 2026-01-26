#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.35
590.63
6.62
Общество

Полеты над Ираном запретили казахстанским авиакомпаниям

самолет, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 18:10 Фото: pixabay
Авиационная администрация Казахстана (ААК) запретила казахстанским авиакомпаниям выполнять рейсы над Ираном, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 января 2026 года, стало известно из официального комментария Авиационной администрации Казахстана:

"В связи с ростом угроз безопасности полетов над территорией Ирана ААК запретила казахстанским авиакомпаниям выполнять рейсы над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана до особого распоряжения. Все рейсы проходят с обходом опасной зоны. Ситуация находится под контролем ААК, дальнейшие меры будут приниматься по мере изменения угроз".

15 января 2026 года две казахстанские авиакомпании заявили об изменении маршрутов из-за ситуации в Иране – Air Astana и FlyArystan.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 18:10
Кровавые протесты в Иране: власти заявили, что погибли свыше 3 тыс. человек

Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года. Изначально люди проводили мирные митинги из-за взлета цен и резкого падения курса иранского риала по отношению к доллару США: за год доллар подорожал примерно на 80%. Позднее протесты переросли в крупнейшую волну народного недовольства с 2022 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В КГА ответили на слухи о полетах казахстанской авиакомпании над Ираном
20:02, 23 июня 2025
В КГА ответили на слухи о полетах казахстанской авиакомпании над Ираном
Самолет Lufthansa экстренно сел в Алматы
11:46, 26 декабря 2025
Самолет Lufthansa экстренно сел в Алматы
Казахстанские авиакомпании обратились к пассажирам из-за полетов над Ираном и Ираком
11:57, 13 июня 2025
Казахстанские авиакомпании обратились к пассажирам из-за полетов над Ираном и Ираком
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: