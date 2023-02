Суд оправдал Илона Маска по делу о мошенничестве

Коллективный иск против Илона Маска подали акционеры Tesla, обвинив миллиардера в мошенничестве. Основывались истцы на твите Маска от 7 сентября 2018 года, где он написал о выкупе акций автопроизводителя по цене 420 долларов за бумагу. В посте Маск отметил, что "финансирование обеспечено".

Сделка так и не состоялась. Из-за чего акционеры посчитали себя обманутыми и обратились в суд в иском о возмещении ущерба, который оценивается в "миллиарды долларов", пишет BBC.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.