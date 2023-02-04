Суд оправдал Илона Маска по делу о мошенничестве

3 февраля присяжные признали миллиардера не виновным в мошенничестве, о котором шла речь в иске от акционеров Tesla, сообщает Zakon.kz.

Коллективный иск против Илона Маска подали акционеры Tesla, обвинив миллиардера в мошенничестве. Основывались истцы на твите Маска от 7 сентября 2018 года, где он написал о выкупе акций автопроизводителя по цене 420 долларов за бумагу. В посте Маск отметил, что "финансирование обеспечено".

Сделка так и не состоялась. Из-за чего акционеры посчитали себя обманутыми и обратились в суд в иском о возмещении ущерба, который оценивается в "миллиарды долларов", пишет BBC.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Судебные разбирательства длились три недели. Присяжным потребовалось два часа, чтобы вынести вердикт после прошедших прений.

В 2022 Илон Маск пережил самую большую потерю богатства в современной истории. Год не был удачным в финансовом отношении для Илона Маска, он потерял более 200 млрд долларов за год, что сделало его одним из антирекордсменов.