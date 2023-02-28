Бакиев об Атамбаеве на "встрече эксов": Спустя несколько рюмок он не контролировал свои слова

Беглый бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев прокомментировал недавнюю встречу экс-президентов Кыргызстана в Дубае, сообщает Zakon.kz.

Курманбек Бакиев оценил инициативу действующего президенты Садыра Жапарова. По его словам, встреча бывших президентов Кыргызстана положительно характеризует главу государства.

"Во всех вопросах он мог бы обвинять и критиковать бывших президентов и выбрать путь популизма, но Жапаров выбрал правильный путь, и это показывает, что он вырос как личность, так и в политическом плане. В целом, встреча прошла спокойно, все присутствующие поддержали инициативу. В итоге мы решили, что, отбросив личные разногласия, надо задуматься над содержанием работы". Курманбек Бакиев

Бакиев отметил, что встреча в таком формате стала неожиданностью для всех "эксов". Это было видно с первой реакции присутствующих.

Бывший президент также прокомментировал слова Атамбаева в его отношении.

"Другие участники встречи тоже ведь сказали, что все сидели до конца, все ели, пили. Когда Атамбаеву дали слово, он тоже поддержал инициативу Садыра Жапарова. Но спустя несколько рюмок он не контролировал свои слова. Я ему тихонько об этом сказал, и он ушел под предлогом, что пойдет в уборную". Курманбек Бакиев

Отметим, ранее, комментируя встречу, Алмазбек Атамбаев сообщал, что ушел по-английски, не прощаясь ни с кем. Он заявлял, что установление мира и единства в республике и возврат Бакиевых в Кыргызстан — это две большие разницы.



Ранее встречу комментировал Аскар Акаев, он похвалил Садыра Жапарова. Прокомментировали ее и Алмазбек Атамбаев, сам инициатор Садыр Жапаров, а также Сооронбай Жээнбеков.