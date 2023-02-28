Причины все еще выясняются: Ильин о крушении вертолета "Казавиаспас"

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин 28 февраля сообщил, что комиссия по расследованию крушения вертолета "Казавиаспас" еще работает и выясняет причины, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах заседания правительства РК Юрий Ильин отметил, что причины крушения комиссия все еще выясняет, а МЧС в свою очередь проводит внутреннее служебное расследование.

"Одно могу сказать, что предварительное заключение - вертолет был технически исправным. Экипаж, выполняющий данный полет, был профессиональным. У пилота налет составлял более 2600 часов. У второго пилота - около 4000 часов и сомневаться в их профессиональном уровне ни в коей мере не приходится. Поэтому, как будет заключение комиссии, тогда и будут соответствующие выводы о причинах и аварийной ситуации". Юрий Ильин

Он добавил, что изначально поступила информация о жесткой посадке, а не о крушении.

"Многие задаются вопросом, в том числе ваши коллеги, что это была не жесткая посадка, а крушение. Первоначально мы почему подали такую информацию? После того, когда мы вышли на связь с нашим сотрудником-инженером, он передал, что вертолет совершил жесткую посадку, ввиду этого была оперативно дана преждевременная информация о том, что совершил жесткую посадку вертолет подразделения "Казавиаспас". Юрий Ильин

Министр заверил, что государство в лице МЧС и "Казавиаспас" не оставит родственников погибших без помощи.

"Директор "Казавиаспас" находится непосредственно на месте крушения. Такого факта (что оставили без помощи родственников. - Прим.ред.) нет. Еще раз говорю, мы помогали родственникам в доставке тел, проведении погребальных процедур. Все наши сотрудники преданы уже земле. 26 числа похороны состоялись. Хочу заверить родственников и выразить им соболезнования от себя лично, что я уже ранее делал, что ни один из родственников не останется без внимания. Все, что причитается по закону в соответствии с Трудовым кодексом, непосредственно от организации будет оказана всесторонняя поддержка". Юрий Ильиин

23 февраля 2023 года в 15:50 в 6 км от населенного пункта Чапурино (Западно-Казахстанская область) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АМТ 2022 года выпуска АО "Казавиаспас", совершавший облет трубопровода по заказу АО "Казтрансойл" по маршруту "Атырау – Уральск – Атырау". На борту находились пять членов экипажа и пассажир – представитель АО "Казтрансойл". При жесткой посадке вертолета погибли четыре человека (сотрудники "Казавиаспаса"), пострадали – два. В МЧС сообщили, что семьи погибших будут обеспечены ежемесячным пособием ориентировочно в размере оклада до достижения совершеннолетия детей.



По факту крушения вертолета в ЗКО начато расследование по ч. 3 ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".