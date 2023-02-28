Атаки на журналистов: министр Кыдырали высказался о задержании координатора

28 февраля министр информации Дархан Кыдырали на странице в Facebook высказался о задержании координатора провокационных атак на журналистов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По его словам, с конца 2022 года увеличилось количество нападений на журналистов.

"В связи с этим глава государства поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование ряда преступлений, направленных против журналистов. Как вам известно, в результате были задержаны 18 лиц, совершивших противоправные действия против журналистов и блогеров. Президент страны отметил, что должны быть выявлены не только исполнители, но и заказчики данных противоправных действий. По итогу проводимых работ выяснились заказчики этих правонарушений". Дархан Кыдырали

В результате Межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ изобличена и пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации.

"В Алматы задержан непосредственный координатор провокационных атак – иностранный гражданин, квалифицированный хакер О. Токарев. По месту его временного проживания обнаружена и изъята техника, с которой велось управление нападениями, размещение "заказов" в анонимных Telegram-аккаунтах, подбор исполнителей и оплата их акций". Пресс-служба МВД РК

Данная группа совершила более 30 провокаций против Вадима Борейко, Гульнары Бажкеновой, Гульжан Ергалиевой, Самал Ибраевой и других представителей средств массовой информации.

Подозреваемый был заключен в изолятор временного содержания.

"Надеемся, что в ближайшее время вместе с организаторами будут определены и конечные заказчики. Министерство информации и общественного развития будет держать ход расследования на особом внимании". Дархан Кыдырали

К примеру, в октябре 2022 года в редакцию "Орда" прислали свиную голову, в пасть которой была вложена порванная фотография главного редактора Гульнары Бажкеновой.

14 января Динара Егеубаева опубликовала кадры в своем Instagram со сгоревшей машиной. А 19 января в Алматы неизвестные залили монтажной пеной дверь квартиры журналиста Вадима Борейко.