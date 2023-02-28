Могут ли банкроты получать высокую зарплату, ответили в Минфине

Заместитель председателя Комитета госдоходов МФ РК Кайрат Миятов в СЦК прокомментировал вопрос о том, могут ли люди, признанные банкротами, устраиваться на высокооплачиваемую работу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СЦК поинтересовались, что будет после банкротства, если гражданин устроится на работу с зарплатой, в несколько раз превышающую прожиточный минимум. Они поинтересовались, могут ли его обязать выплатить кредит перед банком.

"Что касается людей, которые после банкротства, скажем так, легально устроились на работу и начали получать зарплату, на них никаких ограничений и взысканий применяться не будет, поскольку это трудовые отношения, и если он высококвалифицирован-ный специалист, он имеет полное право на получение высокой зарплаты". Кайрат Миятов

Между тем он напомнил, что банкротство влечет за собой ряд очень серьезных последствий. В том числе пятилетнее ограничение в получении кредитов и проведение финансового мониторинга состояния должника.

Это, по его словам, сделано для того, чтобы у должников не было соблазна обмануть своих кредиторов и в последующем не было череды неплатежей.

"Для предотвращения этих негативных последствий предусмотрен финансовый мониторинг. В чем он будет заключаться? В течение трех лет после завершения процедуры банкротства мы будем отслеживать на основе налоговой отчетности и иной информации, будем выявлять таких должников, которые в период банкротства скрыли свое имущество от кредиторов и не погасили свои долги. В случае выявления таких фактов процедура банкротства будет отменяться и будут возобновляется все меры по взысканию уже в действующем порядке – он становится обыкновенным должником и будут применяться меры взыскания". Кайрат Миятов

28 февраля Кайрат Миятов призвал граждан не создавать ажиотаж вокруг процедуры банкротства.

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