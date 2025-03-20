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Общество

Кого признают банкротом в Казахстане

деньги, кредит, банкрот , фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 15:24 Фото: pixabay
Заместитель председателя Комитета госдоходов Сеилжан Ахметов на брифинге в СЦК 20 марта 2025 года озвучил портрет человека, признанного банкротом в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ахметов озвучил некоторые статистические данные.

"Средний возраст банкротов составляет 44 года. Самым возрастным банкротом является жительница города Шымкента, 1943 года рождения, с суммой задолженности 370 тыс. тенге. Самым молодым банкротом является жительница города Астаны, 2005 года рождения, с суммой задолженности 856 тыс. тенге. Чаще всего за банкротством обращаются граждане мужского пола, составляя 52% от всех заявлений", – отметил он.

Банкрот с самой большой суммой задолженности, к слову, также является жителем Астаны – сумма его долга составляет 2,1 млрд тенге.

Банкротом с наименьшей суммой задолженности является жительница Северо-Казахстанской области, ее долг составляет 200 тыс. тенге.

Также отмечается, что из всех банкротов более 1000, или 5%, являются получателями государственной адресной социальной помощи, а около 10 тыс. человек, или 44%, имели долги, не оплаченные более 5 лет.

Ранее он сообщил, что в Казахстане признаны банкротами 22 600 граждан с неисполненными обязательствами на сумму 120 млрд тенге.

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Мадина Мамырханова
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