Как Казахстан избегает вторичных санкций, рассказал глава МИД

Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции совместно с госсекретарем США Энтони Джоном Блинкеном рассказал, как Казахстану удается избегать вторичных санкций, сообщает Zakon.kz.

Между правительством Казахстана и администрацией США налажены регулярные консультации по избеганию негативных последствий для экономики Казахстана и возможных вторичных санкций.

"С двух сторон назначены национальные координаторы, они на регулярной связи. И американская сторона, мы благодарны, заранее информирует нас о возможных кейсах, по которым возможны вторичные санкции. На сегодня у нас нет казахстанских компаний или секторов, которые бы находились под вторичными санкциями". Мухтар Тлеуберди

На пресс-конференции Энтони Джон Блинкен также высказывался о влиянии санкций против России на страны Центральной Азии.

О том, что Энтони Блинкен посетит Казахстан, стало известно 24 февраля. Тогда в МИД уточнили, что первый официальный визит в Казахстан государственный секретарь США совершит 28 февраля.

Касым-Жомарт Токаев уже принял госсекретаря США. Приветствуя американского дипломата, глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем формате.