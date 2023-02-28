Штаты хотят стать "непоколебимым партнером" для стран ЦА – Блинкен
По его словам, Америка поддерживает территориальную целостность, помогает различными способами развивать свои собственные потенциалы для роста экономического развития и для устойчивости развития общества.
"Украина показывает собственную устойчивость и жизнестойкость перед лицом российской агрессии. Не только военнослужащие, но и само общество демонстрирует жизнестойкость, которая помогает им противостоять России. Это организации, которые являются частью гражданского общества, свободной прессы. Именно поэтому они противостоят российской агрессии. Наши партнеры помогают в регионе построить жизнестойкое общество, которое может помочь людям определять свое общество и работать вместе с США, чтобы противостоять общим угрозам, вызовам. И это создает такой регион, который сможет иметь такие возможности, которые помогут им сохранять свою независимость и территориальную целостность". Энтони Блинкен
На пресс-конференции Энтони Джон Блинкен также высказывался о влиянии санкций против России на страны Центральной Азии.
О том, что Энтони Блинкен посетит Казахстан, стало известно 24 февраля. Тогда в МИД уточнили, что первый официальный визит в Казахстан государственный секретарь США совершит 28 февраля.
Касым-Жомарт Токаев уже принял госсекретаря США. Приветствуя американского дипломата, глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем формате.