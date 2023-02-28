Штаты хотят стать "непоколебимым партнером" для стран ЦА – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Штаты работают над тем, чтобы стать "непоколебимым партнером" для стран Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Америка поддерживает территориальную целостность, помогает различными способами развивать свои собственные потенциалы для роста экономического развития и для устойчивости развития общества.

"Украина показывает собственную устойчивость и жизнестойкость перед лицом российской агрессии. Не только военнослужащие, но и само общество демонстрирует жизнестойкость, которая помогает им противостоять России. Это организации, которые являются частью гражданского общества, свободной прессы. Именно поэтому они противостоят российской агрессии. Наши партнеры помогают в регионе построить жизнестойкое общество, которое может помочь людям определять свое общество и работать вместе с США, чтобы противостоять общим угрозам, вызовам. И это создает такой регион, который сможет иметь такие возможности, которые помогут им сохранять свою независимость и территориальную целостность". Энтони Блинкен

На пресс-конференции Энтони Джон Блинкен также высказывался о влиянии санкций против России на страны Центральной Азии.



О том, что Энтони Блинкен посетит Казахстан, стало известно 24 февраля. Тогда в МИД уточнили, что первый официальный визит в Казахстан государственный секретарь США совершит 28 февраля.

Касым-Жомарт Токаев уже принял госсекретаря США. Приветствуя американского дипломата, глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем формате.