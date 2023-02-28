Мы не видим рисков со стороны России – Тлеуберди

На пресс-конференции совместно с госсекретарем США Энтони Джоном Блинкеном министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди отметил, что Казахстан на сегодня не видит рисков нападения со стороны России, сообщает Zakon.kz.

Министр отметил, что Казахстан является членом ЕАЭС, ОДКБ, СНГ наряду с другими государствами, которые граничат с Россией или же находятся в этом регионе. И поэтому Казахстан рассматривает взаимоотношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур.



"Мы на данный момент не видим или не ощущаем каких-либо рисков или угроз со стороны Российской Федерации. Что же касается двустороннего сотрудничества или двусторонних взаимоотношений, у нас имеется солидная правовая база. Еще один важный момент – мы завершили делимитацию границ между Россией и Казахстаном. Вы знаете, что это самая длинная сухопутная граница в мире, которая насчитывает 7,5 тыс. км, и 70% этой границы уже были отмечены или демаркированы. Казахстан продолжает выполнять свою многовековую внешнюю политику, и тем самым мы пытаемся сохранить систему сдержек и противовесов, с тем чтобы обеспечить взаимовыгодное сотрудничество и взаимоотношение со всеми странами мира". Мухтар Тлеуберди

Он также отметил, что Казахстан имеет исторические связи как с Россией, так и с Украиной. Экономики стран взаимосвязаны уже длительное время.

"И именно по этой причине эта ситуация является очень сложной для нас, нашей экономики, и мы пытаемся избежать негативных воздействий, санкций. Вы, наверное, понимаете, что Казахстан является членом Евразийского экономического союза, и у нас нет каких-либо таможенных границ между Казахстаном, Россией и другими членами данного Союза. Именно поэтому бывает очень сложно управлять процессами свободной торговли, товарами и услугами между нашими границами. Но в то же самое время мы пытаемся избежать каких-либо возможностей уклонения от санкций Россией или же прочими иностранными компаниями". Мухтар Тлеуберди

Мухтар Тлеуберди также рассказал, как Казахстану удается избегать вторичных санкций.

О том, что Энтони Блинкен посетит Казахстан, стало известно 24 февраля. Тогда в МИД уточнили, что первый официальный визит в Казахстан государственный секретарь США совершит 28 февраля.



Касым-Жомарт Токаев уже принял госсекретаря США. Приветствуя американского дипломата, глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем формате.