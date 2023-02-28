Мы не видим рисков со стороны России – Тлеуберди
Министр отметил, что Казахстан является членом ЕАЭС, ОДКБ, СНГ наряду с другими государствами, которые граничат с Россией или же находятся в этом регионе. И поэтому Казахстан рассматривает взаимоотношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур.
"Мы на данный момент не видим или не ощущаем каких-либо рисков или угроз со стороны Российской Федерации. Что же касается двустороннего сотрудничества или двусторонних взаимоотношений, у нас имеется солидная правовая база. Еще один важный момент – мы завершили делимитацию границ между Россией и Казахстаном. Вы знаете, что это самая длинная сухопутная граница в мире, которая насчитывает 7,5 тыс. км, и 70% этой границы уже были отмечены или демаркированы. Казахстан продолжает выполнять свою многовековую внешнюю политику, и тем самым мы пытаемся сохранить систему сдержек и противовесов, с тем чтобы обеспечить взаимовыгодное сотрудничество и взаимоотношение со всеми странами мира".Мухтар Тлеуберди
Он также отметил, что Казахстан имеет исторические связи как с Россией, так и с Украиной. Экономики стран взаимосвязаны уже длительное время.
"И именно по этой причине эта ситуация является очень сложной для нас, нашей экономики, и мы пытаемся избежать негативных воздействий, санкций. Вы, наверное, понимаете, что Казахстан является членом Евразийского экономического союза, и у нас нет каких-либо таможенных границ между Казахстаном, Россией и другими членами данного Союза. Именно поэтому бывает очень сложно управлять процессами свободной торговли, товарами и услугами между нашими границами. Но в то же самое время мы пытаемся избежать каких-либо возможностей уклонения от санкций Россией или же прочими иностранными компаниями".Мухтар Тлеуберди
Мухтар Тлеуберди также рассказал, как Казахстану удается избегать вторичных санкций.
О том, что Энтони Блинкен посетит Казахстан, стало известно 24 февраля. Тогда в МИД уточнили, что первый официальный визит в Казахстан государственный секретарь США совершит 28 февраля.
Касым-Жомарт Токаев уже принял госсекретаря США. Приветствуя американского дипломата, глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем формате.