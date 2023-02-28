Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанский эксперт оценил выступление Блинкена в Астане

РК и США Фото: gov.kz
Эксперт Казахстанского института общественного развития Риззат Елюбаев оценил выступление государственного секретаря США Энтони Блинкена в Астане, сообщает Zakon.kz.

По его словам, центральноазиатское турне Блинкена большинство ожидали с энтузиазмом, так как на фоне внешних проблем политическая значимость региона возрастает, и данный визит укрепляет авторитет региона на международной арене.

"В целом дискуссия Блинкена не так отошла от заявленных целей "Стратегии США в Центральной Азии до 2025 года", где главным фактором, главной задачей была стабильность Центральной Азии. Но, если переходить в казахстанский контекст, наверное, для Казахстана была важна оценка США политических преобразований, которые происходят в Казахстане. Здесь Блинкен поддержал те процессы, которые происходят. И, наверное, главным описывающим это является тезис господина Токаева, что приезд Блинкена в Казахстан придаст дополнительный импульс в целом региону и в частности казахстанско-американским отношениям". Риззат Елюбаев

Он отметил, что нужно учитывать, что "традиционный двусторонний формат в отношении государств Центральной Азии сегодня постепенно трансформируется в многосторонний, где данное пространство рассматривается как целостная конструкция, потому что с экономической точки зрения для США только общий и интегрированный региональный рынок ЦА будет представлять хоть какой-то прагматичный интерес".

"Плюс к этому для США коллективный формат позволяет, с одной стороны, координировать действия, чтобы избежать ненужной конкуренции друг с другом, с другой стороны, позволяет странам Центральной Азии чувствовать себя более уверенно в разговоре с мировым экономическим гигантом. Потому что потребности у всех стран Центральной Азии практически одинаковые. И здесь все-таки главное заявление было об оказании экономической поддержки, но серьезный блок вопросов касался безопасности в Центральной Азии". Риззат Елюбаев

О том, что Энтони Блинкен посетит Казахстан, стало известно 24 февраля. Тогда в МИД уточнили, что первый официальный визит в Казахстан государственный секретарь США совершит 28 февраля.

Касым-Жомарт Токаев уже принял госсекретаря США. Приветствуя американского дипломата, глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Блинкен заявил о том, что Штаты работают над тем, чтобы стать "непоколебимым партнером" для стран Центральной Азии.

Читайте также

Энтони Блинкен поблагодарил за прием на казахском языке

Какой ущерб понесет экономика Турции от землетрясений

Ситуация в Украине: Польша передаст Украине 10 танков Leopard, Япония ввела очередной пакет санкций против РФ

Оксана Житникова
Энтони Блинкен Казахстан США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Энтони Блинкен поблагодарил казахстанцев за прием по-казахски
Энтони Блинкен поблагодарил за прием на казахском языке
Питт Джоли фото комментарии
Брэд Питт заинтриговал поклонников совместным фото с Анджелиной Джоли
Как определить размер гарантии по вашему депозиту?
Как определить размер гарантии по депозиту в Казахстане
машинка, богатые, деньги
В Казахстане подсчитали бизнесменов с миллионными доходами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления