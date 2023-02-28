Казахстанский эксперт оценил выступление Блинкена в Астане

Эксперт Казахстанского института общественного развития Риззат Елюбаев оценил выступление государственного секретаря США Энтони Блинкена в Астане, сообщает Zakon.kz.

По его словам, центральноазиатское турне Блинкена большинство ожидали с энтузиазмом, так как на фоне внешних проблем политическая значимость региона возрастает, и данный визит укрепляет авторитет региона на международной арене.

"В целом дискуссия Блинкена не так отошла от заявленных целей "Стратегии США в Центральной Азии до 2025 года", где главным фактором, главной задачей была стабильность Центральной Азии. Но, если переходить в казахстанский контекст, наверное, для Казахстана была важна оценка США политических преобразований, которые происходят в Казахстане. Здесь Блинкен поддержал те процессы, которые происходят. И, наверное, главным описывающим это является тезис господина Токаева, что приезд Блинкена в Казахстан придаст дополнительный импульс в целом региону и в частности казахстанско-американским отношениям". Риззат Елюбаев

Он отметил, что нужно учитывать, что "традиционный двусторонний формат в отношении государств Центральной Азии сегодня постепенно трансформируется в многосторонний, где данное пространство рассматривается как целостная конструкция, потому что с экономической точки зрения для США только общий и интегрированный региональный рынок ЦА будет представлять хоть какой-то прагматичный интерес".

"Плюс к этому для США коллективный формат позволяет, с одной стороны, координировать действия, чтобы избежать ненужной конкуренции друг с другом, с другой стороны, позволяет странам Центральной Азии чувствовать себя более уверенно в разговоре с мировым экономическим гигантом. Потому что потребности у всех стран Центральной Азии практически одинаковые. И здесь все-таки главное заявление было об оказании экономической поддержки, но серьезный блок вопросов касался безопасности в Центральной Азии". Риззат Елюбаев

О том, что Энтони Блинкен посетит Казахстан, стало известно 24 февраля. Тогда в МИД уточнили, что первый официальный визит в Казахстан государственный секретарь США совершит 28 февраля.



Касым-Жомарт Токаев уже принял госсекретаря США. Приветствуя американского дипломата, глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Блинкен заявил о том, что Штаты работают над тем, чтобы стать "непоколебимым партнером" для стран Центральной Азии.

