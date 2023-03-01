В Стамбуле планируют переселить жильцов 1,5 млн жилых помещений

Из-за риска обрушения домов в Стамбуле власти приняли решение переселить жильцов 1,5 млн жилых помещений, сообщает Zakon.kz.

По информации Белта, людей планируют переселить в две резервные зоны. Одна будет находиться на атолийской части города, другая – на европейской.

Как сообщали ранее, 27 февраля в Турции произошло еще одно землетрясение. Магнитуда колебаний составила 5,6. Из-за подземных толчков разрушены 29 зданий, которые были ранее повреждены. Число пострадавших к вечеру понедельника выросло до 110, погиб один человек. 32 человека спасены из завалов.

6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Разрушительные последствия принесли странам толчки магнитудой 7,7. В Турции, согласно последним данным, погибли более 50 тысяч человек.

Казахстан продолжает помогает турецкому народу. Казахстанские спасатели и медики одними из первых вылетели в Турцию для оказания помощи в пострадавших районах. Жители Казахстана организовали сборы помощи. Кроме того, для согрева и ночлега в Турцию были направлены 84 юрты и готовятся еще 100.