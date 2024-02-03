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ЧП в жилом доме Карагандинской области: власти хотят переселить жильцов

ЧП в жилом доме Карагандинской области: власти хотят переселить жильцов Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина
Специальная комиссия закончила обследовать жилой дом в карагандинском поселке Ботакара, где взорвался газовый баллон, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "КТК", жильцов пострадавшего двухэтажного дома временно разместили в соседних домах. Жильцы боятся возвращаться в свои квартиры. 

"После взрыва здесь уцелели пять квартир, хозяева уже вывезли отсюда всю мебель и технику. В семи, которые оказались разрушены, уже подсчитали чего лишились. По актам ущерб составил 10 миллионов тенге", – говорится в сюжете.

СМИ отмечает, что специальная комиссия уже обследовала дом. На следующей неделе будут готовы результаты экспертиз. Тогда станет ясно, подлежит ли здание восстановлению. Однако местные власти решили, что выгоднее переселить 12 семей. Все они жили в арендных квартирах, которые постепенно выкупали у государства.

"Согласно закону, мы должны обеспечить всех жильем, хоть приватизированные в частную собственность, хоть государственное. Государственное мы будем выкупать для них, например, равнозначное. Для приватизированных тоже равнозначные квартиры, и, соответственно, если государственное – государственные. Если будем выкупать, они останутся в государственной собственности", – сказал заместитель акима Бухар-Жырауского района Нурлан Есентаев.

30 января 2024 года в 00:07 в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области в двухэтажном 12-квартирном доме произошел взрыв баллонного газа в квартире на втором этаже. В результате взрыва полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Частично были повреждены и другие квартиры. 

В результате ЧП два человека погибли и пятеро пострадали, среди пострадавших – трое детей. После осмотра медиками двоих детей отпустили домой. Погибшими оказались родители оперуполномоченного Управления полиции Бухар-Жырауского района.

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