Легализация по-актауски: столпотворение у автоЦОНа попало на видео

28 февраля 2023 года в социальной сети опубликовали пару видео, снятых у актауского автоЦОНа. На кадрах можно увидеть огромную толпу людей, которые хотят попасть внутрь центра. Корреспонденту Zakon.kz объяснили причину столпотворения.

Ролики были опубликованы в Instagram-паблике 112_aktau.





По словам заместителя директора НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Мангистауской области Талгата Накишева, большая очередь напрямую связана с легализацией автотранспорта.

"В этой связи хочу сказать автовладельцам, что нет необходимости создавать большие очереди, так как легализация иностранных автомобилей продлится до 1 июля 2023 года", – подчеркнул он.

Также он рассказал о порядке приема документов работниками автоЦОНа.

"В первой половине дня наши специалисты быстро обрабатывают и распределяют документацию, которую мы принимаем от наших граждан. Из четырех операторов спецЦОНа трое задействованы в выдаче талонов по услуге легализации. После оформления документов автовладельцы получают готовые документы через 15-20 минут. Мы делаем все возможное, чтобы нашим клиентам было удобно получать услуги". Талгат Накишев

Кроме того, он напомнил график работы автоЦОНа:

"СпецЦОН принимает граждан в будние дни с 9:00 до 18:00 без обеда, в субботу – с 9:00 до 14:00. Выдача готовых документов – до 20:00".

Кампания по легализации иностранных автомобилей стартовала в Казахстане 23 января 2023 года.

Казахстанцам требуется легализовать иностранные автомобили, ввезенные в страну до 1 сентября 2022 года, с помощью сервиса "Проверка автотранспорта для легализации" на портале eGov.kz.

В начале февраля корреспонденты Zakon.kz узнали, насколько быстро казахстанцы справляются с алгоритмом легализации в разных регионах страны.

