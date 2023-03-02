Парламент ратифицировал изменения в Договор о ЕАЭС

Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании 2 марта 2023 года ратифицировали Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ министр финансов Ерулан Жамаубаев. Он отметил, что рассматриваемый протокол подписан главами государств-членов ЕАЭС 8 февраля 2021 года.



"Протоколом вносятся изменения в Договор о ЕАЭС в части налогообложения на территории отдельных СЭЗ Российской Федерации…. Нормы протокола позволяют создать паритет условий при импорте в указанные СЭЗ товаров из ЕАЭС и из третьих стран. В частности, протокол предусматривает уплату НДС по импортированным товарам из стран ЕАЭС на территорию указанных СЭЗ с отсрочкой в течение 180 календарных дней. В целом, данный протокол касается по большей части Российской Федерации. Вместе с тем в условиях членства в ЕАЭС необходимо согласованное решение всех государств-членов". Ерулан Жамаубаев

Он заверил, что дополнительных финансовых затрат, связанных с реализацией данного протокола, не потребуется.

На уточняющий вопрос депутатов Ерулан Жамаубаев сообщил, что речь идет о СЭЗ, расположенных в Магадане, Крыме и Калининграде.

Депутат Сената Сергей Карплюк отметил, что сегодня во всех странах ЕАЭС, за исключением трех специальных экономических зон РФ, товары, импортированные на территории СЭЗ, подпадают под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и освобождаются от НДС.

Он пояснил, что в соответствии с положением Таможенного кодекса ЕАЭС в трех СЭЗ России товары ЕАЭС облагаются НДС. Вместе с тем при импорте товаров из третьих стран в эти СЭЗ применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Таким образом, для резидента свободных экономических зон РФ выгоднее импортировать товары из третьих стран в сравнении с товарами стран ЕАЭС.

"Протоколом предусматривается внести изменения в части порядка взимания косвенных налогов и механизма контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, а именно – по уплате НДС по импортированным товарам из стран ЕАЭС на территорию СЭЗ с отсрочкой в течение шести месяцев и предоставление налоговой декларации резидентами СЭЗ. Учитывая, что нормы протокола позволяют создать равные условия, в том числе и для отечественных производителей, прошу поддержать его ратификацию". Депутат Сената Сергей Карплюк

Ранее депутаты Сената также одобрили применение розничного налога бизнесменами.

17 февраля 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон о распределении таможенных пошлин в ЕАЭС, а 27 февраля – закон, которым устраняются торговые барьеры на границах ЕАЭС.