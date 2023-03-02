Парламент ратифицировал изменения в Договор о ЕАЭС
Представил документ министр финансов Ерулан Жамаубаев. Он отметил, что рассматриваемый протокол подписан главами государств-членов ЕАЭС 8 февраля 2021 года.
"Протоколом вносятся изменения в Договор о ЕАЭС в части налогообложения на территории отдельных СЭЗ Российской Федерации…. Нормы протокола позволяют создать паритет условий при импорте в указанные СЭЗ товаров из ЕАЭС и из третьих стран. В частности, протокол предусматривает уплату НДС по импортированным товарам из стран ЕАЭС на территорию указанных СЭЗ с отсрочкой в течение 180 календарных дней. В целом, данный протокол касается по большей части Российской Федерации. Вместе с тем в условиях членства в ЕАЭС необходимо согласованное решение всех государств-членов". Ерулан Жамаубаев
Он заверил, что дополнительных финансовых затрат, связанных с реализацией данного протокола, не потребуется.
На уточняющий вопрос депутатов Ерулан Жамаубаев сообщил, что речь идет о СЭЗ, расположенных в Магадане, Крыме и Калининграде.
Депутат Сената Сергей Карплюк отметил, что сегодня во всех странах ЕАЭС, за исключением трех специальных экономических зон РФ, товары, импортированные на территории СЭЗ, подпадают под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и освобождаются от НДС.
Он пояснил, что в соответствии с положением Таможенного кодекса ЕАЭС в трех СЭЗ России товары ЕАЭС облагаются НДС. Вместе с тем при импорте товаров из третьих стран в эти СЭЗ применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Таким образом, для резидента свободных экономических зон РФ выгоднее импортировать товары из третьих стран в сравнении с товарами стран ЕАЭС.
"Протоколом предусматривается внести изменения в части порядка взимания косвенных налогов и механизма контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, а именно – по уплате НДС по импортированным товарам из стран ЕАЭС на территорию СЭЗ с отсрочкой в течение шести месяцев и предоставление налоговой декларации резидентами СЭЗ. Учитывая, что нормы протокола позволяют создать равные условия, в том числе и для отечественных производителей, прошу поддержать его ратификацию". Депутат Сената Сергей Карплюк
Ранее депутаты Сената также одобрили применение розничного налога бизнесменами.
17 февраля 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон о распределении таможенных пошлин в ЕАЭС, а 27 февраля – закон, которым устраняются торговые барьеры на границах ЕАЭС.