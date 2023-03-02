Парламент ратифицировал соглашение, снижающее теневой товарооборот в ЕАЭС

Депутаты Сената Парламента Казахстана на пленарном заседании палаты 2 марта 2023 года ратифицировали Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ министр финансов Ерулан Жамаубаев. Он отметил, что 19 апреля 2022 года главами государств-членов ЕАЭС было подписано Соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок.



"Данное соглашение предусматривает возможность отслеживания товаров при их перемещении по территории Евразийского экономического союза с применением навигационных пломб. В зависимости от категорий товаров и специфики транспорта предусмотрены переходные периоды. Это позволит совершенствовать эффективность применения навигационных пломб с началом каждого этапа отслеживания". Ерулан Жамаубаев

По его словам, для бизнеса преимущества данного соглашения заключаются в возможности безопасного транзита своих товаров на пространстве ЕАЭС, исключения дополнительных форм и мер контроля со стороны контролирующих органов государств-членов Союза.

"Соглашение гарантирует для государства прозрачность международных перевозок, исключение "лжетранзита" и "лжеимпорта", и, соответственно, приведет к увеличению поступлений денег в бюджет". Ерулан Жамаубаев

Депутат Сената Галиаскар Сарыбаев сообщил, что применение навигационных пломб направлено на снижение теневого товарооборота во взаимной торговле стран ЕАЭС, в частности, на предотвращение ввоза товаров в адрес фиктивных получателей, а также лжетранзита, когда заявленный транзитом товар остается на территории одной из стран Союза без уплаты налогов.

Ранее депутаты Сената также одобрили применение розничного налога бизнесменами, а также ратифицировали изменения в Договор о ЕАЭС.

17 февраля 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон о распределении таможенных пошлин в ЕАЭС, а 27 февраля – закон, которым устраняются торговые барьеры на границах ЕАЭС.