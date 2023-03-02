Брак звезды "ПСЖ" Ашрафи Хакими на грани распада

Испанская актриса тунисского происхождения Хиба Абук начала бракоразводный процесс со своим мужем, марокканским игроком "ПСЖ" Ашрафом Хакими, которого подозревают в изнасиловании молодой девушки, сообщает Zakon.kz.

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Как передает El Cierre Digital, развод звездной пары вовсе не связан с нынешним скандалом футболиста, а начался уже в начале февраля. Отношения между актрисой и игроком стали плохими из-за разных взглядов на жизнь.





Фото: Instagram/achrafhakimi

Факт о непростых отношениях семейной пары, которая воспитывает двух детей, был замечен 27 февраля. На церемонии награждения FIFA лучших игроков сезона The Best Ашраф Хакими был без супруги, когда другие звезды "ПСЖ" присутствовали со своими женами.

В начале этой недели лидер сборной Марокко Хакими был обвинен в сексуальном насилии в отношении 24-летней девушки. Сам же защитник "ПСЖ" отрицает все обвинения в свой адрес.

Стоит отметить, что это не первый случай за последние месяцы, когда известный футболист замешан в скандале. Полтора месяца назад в Барселоне по обвинению в сексуальном насилии арестовали бразильского игрока Дани Алвеса.