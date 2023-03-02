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Осадки, гололед и туман: погода в Казахстане на 3 марта

Осадки, гололед и туман: погода в Казахстане на 3 марта Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в пятницу, 3 марта 2023 года. Согласно прогнозу, ожидаются осадки, сильный ветер, метель, гололед, туман и гроза, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики погоду по-прежнему будет определять атлантический циклон, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), на юге страны - дождь, временами сильный дождь.

"Лишь запад страны будет под влиянием поля повышенного давления, в связи с чем сохранится погода без осадков", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, по территории республики ожидаются усиление ветра, на севере, западе, востоке, в центре – низовая метель, гололед, на юге, западе, в центре – туман, в Туркестанской области днем в горных районах – гроза.

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Динара Халдарова
Казгидромет Казахстан
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