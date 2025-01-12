Крупный пожар в столярном цехе потушили в Таразе

В Таразе удалось потушить крупный пожар в одном из столярных цехов города. Возгорание случилось по улице Чехова 11 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС Жамбылской области рассказали, что огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.

Фото: ДЧС Жамбылской области

Фото: ДЧС Жамбылской области

"Сотрудники ДЧС ликвидировали пожар и предотвратили его дальнейшее распространение. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", – сообщили в ведомстве.

В Алматы в ночь на 12 января 2025 года произошел крупный пожар в здании Казахстанско-Британского технического университета. Фотографии с места ЧП можно посмотреть тут. Как тушили пожар можно узнать здесь.