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Происшествия

Крупный пожар в столярном цехе потушили в Таразе

пожар, МЧС, огонь, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 11:25 Фото: ДЧС Жамбылской области
В Таразе удалось потушить крупный пожар в одном из столярных цехов города. Возгорание случилось по улице Чехова 11 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС Жамбылской области рассказали, что огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.

пожар, МЧС, тушение пожара, огонь, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 11:25

Фото: ДЧС Жамбылской области

пожар, МЧС, тушение пожара, огонь, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 11:25

Фото: ДЧС Жамбылской области

"Сотрудники ДЧС ликвидировали пожар и предотвратили его дальнейшее распространение. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", – сообщили в ведомстве.

В Алматы в ночь на 12 января 2025 года произошел крупный пожар в здании Казахстанско-Британского технического университета. Фотографии с места ЧП можно посмотреть тут. Как тушили пожар можно узнать здесь.

Андрей Дюсупов
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