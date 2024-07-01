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Каспий дождался: уровень моря увеличился на 119 см

Актау, виды города Актау, Каспийское море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 11:44 Фото: primeminister.kz
В 2024 году уровень северо-восточной части Каспийского моря (Атырауская область) увеличился на 119 см. Об этом Zakon.kz 1 июля заявили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.

По данным ведомства, такому событию поспособствовали обильное поступление паводковой воды по реке Жайык в апреле-мае, а также дополнительные каналы, проложенные министерством водных ресурсов и ирригации совместно с МИО.

"Во время паводков в Каспийское море по реке Жайык поступило около 7,4 млрд кубометров воды. Для направки паводковой воды в море филиал "Казводхоза" по Атырауской области использовал дополнительные каналы. По ним в Каспий прибыло 350 млн кубометров воды".Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

На каждом из этих каналов специалисты "Казводхоза" провели очистительные, укрепительные и другие работы.

К примеру, вдоль канала "Соколок" был вырыт дополнительный канал длиной 14,5 км, через который вода также направлялась в Каспий.

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров уточнил, что паводковая вода не только собиралась в водохранилищах.

"12,4 млрд кубометров воды было направлено в водоемы, лиманы и заливные луга. С начала паводков в озеро Балхаш было направлено 3,3 млрд кубометров воды. Кроме того, продолжается активное наполнение Северного Арала, куда с начала года прибыло более 1,1 млрд кубометров воды".Нурлан Алдамжаров

20 июня 2024 года стало известно, что на берегу Каспия создадут национальный морской отряд. О грандиозных планах министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов рассказал президенту Касым-Жомарту Токаеву.

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Каспий 2024 год Хорошие новости Каспийское море
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