Атаки на журналистов в Казахстане: установлены сообщники координатора

Межведомственная оперативно-следственная группа МВД и КНБ продолжает расследование уголовного дела по факту организации нападений на представителей СМИ. Задержанный организатор (О.Токарев) признал вину и сотрудничает со следствием, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД, активное содействие Токареву оказывали другие иностранные граждане – К.Литвинов, С.Шаповалов, Б.Демченко и Я.Малышок.

"Сам Токарев выступал организатором и координатором. Другим участникам группы была отведена роль рекрутеров – Литвинов, Шаповалов, Демченко занимались поиском и вербовкой исполнителей – так называемых "кабанов" из числа граждан Казахстана для непосредственного совершения провокаций". Пресс-служба МВД РК

Они, как уточнили в ведомстве, также осуществляли сбор сведений в отношении потерпевших, в том числе из открытых источников информации. Искали лиц, имеющих доступ к государственным информационным базам.

В дополнении отмечено, что вместе с Токаревым разрабатывали механизм и порядок реализации (поджоги авто, угрозы и нападения).

"Малышок отвечал за хакерское направление (флуд, DDoS, взлом и т.д.). Он сам организовал DDoS-атаки на сайты Orda и Elmedia. Взломал сайт редакции Ulysmedia. В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой прорабатывается вопрос объявления сообщников Токарева в международный розыск". Пресс-служба МВД РК

Работа по установлению инициаторов продолжается, заключили в МВД.





28 февраля в ведомстве сообщили о задержании в Алматы координатора провокационных атак на журналистов. Им оказался иностранный гражданин, квалифицированный хакер О. Токарев.

Под его руководством группа совершила более 30 провокаций против Вадима Борейко, Гульнары Бажкеновой, Гульжан Ергалиевой, Самал Ибраевой и других представителей средств массовой информации.

К примеру, в октябре 2022 года в редакцию Orda прислали свиную голову, в пасть которой была вложена порванная фотография главного редактора Гульнары Бажкеновой.

14 января Динара Егеубаева опубликовала кадры в своем Instagram со сгоревшей машиной. А 19 января в Алматы неизвестные залили монтажной пеной дверь квартиры журналиста Вадима Борейко.