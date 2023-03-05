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Власти Турции сообщили о 46 тысячах погибших в результате землетрясений

Власти Турции сообщили о 46 тысячах погибших в результате землетрясений Фото: pixabay
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что число жертв землетрясений в Турции составило почти 46 тысяч человек, сообщает Zakon.kz

"Число жертв возросло до 45 968. Из них 4 267 - это граждане Сирии", - сказал министр в эфире телеканалу TRT министр.

По его словам обрушилось 26 300 зданий. На месте обрушения 26 032 из них были проведены поисково-спасательные операции.

Как сообщали ранее, 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. 

Турецкие власти сообщили, что после крупных землетрясений в начале февраля на юго-востоке страны произошло еще 13 тыс. афтершоков.

А буквально 27 февраля в Турции произошло еще одно землетрясение. Магнитуда колебаний составила 5,6. Из-за подземных толчков 29 зданий, которые были ранее повреждены. Число пострадавших к вечеру понедельника выросло до 110, погиб один человек. 32 человека спасены из завалов.

Всемирный банк подсчитал, что два очень сильных землетрясения, произошедших 6 февраля, нанесли Турции прямой физический ущерб в размере $34,2 млрд, что эквивалентно 4% ВВП страны в 2021 году. Восстановление и ликвидация последствий бедствия могут обойтись Турции еще дороже.

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