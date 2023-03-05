Международный женский день: как отметят в Астане

В столице в честь Международного женского дня в учреждениях культуры, образования, спорта, на концертных площадках пройдут десятки разноплановых праздничных мероприятий, сообщает Zakon.kz

По информации сайта акимата, в эти дни в городе проводят также различные благотворительные акции.

С 3 по 10 марта в Музее Сакена Сейфуллина проходит выставка "Сәкен сүйген арулар".

5 марта в дворовом клубе "Акжол" организуют выставку детского творчества и концертную программу.

В 11:00 часов 6 марта в БЦ "Нұрсәулет" будет проходить праздничное мероприятие "Әлем әйелдермен әсем" с участием активных женщин района Байконыр. В этот же день в школах города проведут мастер-классы, литературные встречи, выставки и т.д.

Во Дворце школьников им.Аль-Фараби в 19:00 состоится женский форум Woman"s day. А во Дворце школьников им.М.Утемисова для многодетных мам организуют праздничный концерт "Көктем сыйы".

В кризисном центре "Үміт" пройдет спортивное мероприятие "Көңілді Старт".

7 марта в Центре поддержки института семьи "Жанұя" состоится церемония награждения женщин, работающих в разных сферах города "Шуақты көктем". Здесь же многодетным матерям торжественно вручат подвески "Алтын алқа", "Күміс алқа".

В детских садах города в этот день пройдут утренники "Жұлдызым жарқыра", а в этно-мемориальном комплексе «Карта Казахстана "Атамекен" - торжественный вечер "Әлемді тербеткен әйелдер".

В 19:00 вечера 7 марта в Государственном театре танца "Наз" будет организован концерт "Жан ана".

7 марта в акимате района Байконыр с праздником будут поздравлять учителей, библиотекарей, представителей правоохранительных органов и медицинской службы. В 19:00 вечера того же дня театр "Жастар" готовит театрализованную концертную программу Н.Жакыпбая "Жанарымдағы жалғыз әуен".

В праздничные дни – 6, 7, 8 марта на улицах города проведут акцию по раздаче тюльпанов женщинам. 7 и 8 марта в рамках акции "Адреса заботы" в городе многодетным матерям, одиноким пожилым будут раздавать продуктовые корзины. Также будут поздравлять ветеранов тыла Великой Отечественной войны.

7 марта в Мемориально-музейном комплексе "АЛЖИР" организуют выставку "Ана – өмірдің гүлі". Сразу две премьеры представит в этот день Музыкальный театр юного зрителя: в 16:00 часов покажут постановку "Гауһартас", в 19:00 – "Махаббат бар ма?".

В организациях образования запустят поздравительный челлендж "Наурыз маржандарын анама арнаймын", в котором могут принять участие отцы, деды, дети, внуки, коллективы и т.д.

На сцене Nomad City Hall 9 и 10 марта в честь праздника пройдет премьера спектакля «Кішкентай ханзада».

В 12:00 часов 11 марта Государственная академическая филармония им.Е.Рахмадиева проводит конкурс "Super Әже".

В течение всего марта в библиотеках города будут проходить выставки творческих работ, конкурсы, литературные экспозиции и т.д.

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