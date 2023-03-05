Многие американцы хотят видеть Путина своим президентом

Рост популярности Путина наблюдается в Америке. В СМИ пишут, что американцы начинают видеть в Путине героя, сообщает Zakon.kz.

По информации издания American Thinker, раньше популярность российского лидера на Западе ограничивалась его "брутальным" образом из-за фотографий, сделанных во время занятий спортом или "верховой езды без рубашки". Однако затем американцы начали замечать лидерские качества Путина, который, по мнению обозревателя, "заботится о своей стране и своем народе гораздо сильнее", чем власти США.

Еще одной причиной роста популярности президента России стало недоверие Байдену и недовольство проводимой им политикой. Как сообщила автор, американцы уважают преданность Путина России, тогда как лидер США не действует в интересах своей страны. Это служит доказательством высокой оценки действий Путина и провала Байдена как главы государства.

Как сообщали ранее, Путин объявил о приостановке участия Москвы в Договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Также он поручил Минобороны и Росатому обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США.