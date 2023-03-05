Локомотив столкнулся с пассажирским поездом в Актюбинской области

В Актюбинской области столкнулись локомотив и пассажирский поезд, следовавшие по маршруту "Бишкек –Самара", сообщает Zakon.kz.

"Сегодня 5 марта ориентировочно в 10:30 в Актюбинской области, Шалкарский р-н, ж/д станция Бершугир, по предварительным данным, из-за бокового столкновения с маневровым локомотивом произошел сход тепловоза, вагона №1 и трех колесных пар вагона №2 пассажирского поезда № 317 сообщением "Бишкек –Самара".

Пресс-служба "КТЖ"

На место вылетел вертолет Казавиаспас, направлены спасательные подразделения, следует восстановительный поезд КТЖ.













По имеющейся информации в поезде было более 200 человек (граждане Кыргызстана, РФ и Казахстана, работники КТЖ). В госпитализации не нуждаются, в настоящее время размещены в других вагонах поезда.

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Сформированы оперативные штабы в МЧС и ДЧС региона. Установлением причины происшествия будут заниматься компетентные органы.

Смертельное ДТП произошло со школьником за рулем "крузака" в Актюбинской области.

