Асад поблагодарил Токаева за оказанную гумпомощь

На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма президента Сирии Башара Аль-Асада, сообщает Zakon.kz.

В ней Башар Аль-Асад поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную Казахстаном гуманитарную помощь сирийскому народу, пострадавшему от разрушительного землетрясения в феврале 2023 года.

"Сирийский народ высоко оценивает позицию Казахстана, который проявил высокое человеческое и нравственное чувство и взял на себя инициативу поддержать его в бедственном положении", – говорится в телеграмме.

6 февраля 2023 года на границе Турции и Сирии произошли разрушительные землетрясения. По последним данным, в Турции погибли около 46 тыс. человек, в Сирии — более 8 тыс.

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10 февраля сообщалось, что 50 тонн гумпомощи из Казахстана отправили в Сирию. В состав гуманитарных грузов вошли консервные продукты, теплая одежда, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности.