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МИД об отсутствии посла Украины в Казахстане: Это нормальная практика

Украина, Казахстан Фото: пресс-служба президента Украины
По словам официального представителя МИД Айбека Смадиярова, в дипломатической практике нормально, когда позиция посла какое-то время остается вакантной, сообщает Zakon.kz.

Айбек Смадияров прокомментировал вакантность позиции посла Украины в Казахстане. Предыдущего посла Петра Врублевского сняли с должности в октябре 2022 года из-за его высказываний в интервью казахстанскому блогеру.

"Это в дипломатической практике нормальное явление. Отправляющая страна сама решает, сколько эта позиция будет находиться вакантной. Информации нет (о том, кого назначат. – Прим. ред.)".Айбек Смадияров

Кандидатуру, по его словам, еще не выбрали.

5 сентября Врублевский принес свои извинения за высказанные ранее слова и объяснил, что это было на "фоне повышенного эмоционального состояния".

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Ситуация в Украине Казахстан Украина
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