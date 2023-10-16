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МИД о проблемах с итальянскими визами для казахстанцев: неоднократно приглашали посла

Казахстан Италия посольство Фото: pixabay
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал проблему получения итальянских виз казахстанцами. По его словам, итальянского посла уже неоднократно приглашали в министерство, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что казахстанцы, желающие получить итальянскую визу, ждут порой по два-три месяца. В том числе студенты, у которых уже началась учеба в Италии.

"Мы неоднократно приглашали итальянского консула и посла к нам на беседу в МИД. Между Алматы и Миланом есть прямой авиарейс, пассажиров много. Ранее итальянское посольство обслуживала одна визовая частная компания. Они расторгли с ними контракт и наняли другую компанию, которая уже будет более тщательно и быстро обрабатывать эти документы. По крайне мере, итальянские дипломаты заверили нас об этом. Думаю, в ближайшее время (решится вопрос, – Прим. Ред.)".Айбек Смадияров

При этом в сентябре министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни пообещал работать над облечением получения итальянских виз казахстанцами. Он также заверял, что посольство Италии в Казахстане "хорошо работает в этом плане".

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