В Казахстане ухаживать за волосами стало дороже почти на 42%

Как рассказали в Бюро национальной статистики, шампуни в стране подорожали на 41,7% за год, сообщает Zakon.kz.

Производство средств по уходу за волосами уменьшилось на 10,3%. К средствам по уходу относят шампуни, лаки для волос, средства для завивки, укладки волос. За прошлый год в Казахстане произвели более 606 тонн уходовой продукции.

Импорт шампуней и средств по уходу за волосами увеличился на 18,1%. Так, на долю импорта пришлось 24,3 тыс. тонн шампуней и лаков для волос. Удельный вес завозной продукции составил 97,6%.



В 2022 году на внутреннем рынке было реализовано 24,1 тыс. тонн вышеназванных продуктов.

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