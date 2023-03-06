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В Казахстане ухаживать за волосами стало дороже почти на 42%

гель для душа Фото: pexels
Как рассказали в Бюро национальной статистики, шампуни в стране подорожали на 41,7% за год, сообщает Zakon.kz.

Производство средств по уходу за волосами уменьшилось на 10,3%. К средствам по уходу относят шампуни, лаки для волос, средства для завивки, укладки волос. За прошлый год в Казахстане произвели более 606 тонн уходовой продукции. 

Импорт шампуней и средств по уходу за волосами увеличился на 18,1%. Так, на долю импорта пришлось 24,3 тыс. тонн шампуней и лаков для волос. Удельный вес завозной продукции составил 97,6%.

В 2022 году на внутреннем рынке было реализовано 24,1 тыс. тонн вышеназванных продуктов.

Эксперты назвали лучшие дни для окрашивания волос и смены имиджа в марте. А стилист озвучил главные тренды в прическах и стрижках. 

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