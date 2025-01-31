Где дороже всего стрижка в Казахстане

В Бюро национальной статистики сегодня, 31 января 2025 года, рассказали, сколько стоит постричься в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, в декабре 2024 года средняя стоимость женской стрижки в Казахстане составила 3944 тенге.

"В разрезе регионов самая высокая средняя цена на стрижку в Алматы – 6066 тенге, а самая низкая – в Семее, где цена составляет 2500 тенге. В других городах стоимость стрижки варьируется от 2,7 тыс. до 4,8 тыс. тенге". Бюро национальной статистики

А средняя цена мужской стрижки по стране оказалась немного ниже женской и составила 2604 тенге.

"В Алматы мужская стрижка в среднем обходится в 3601 тенге, а в Уральске – 1795 тенге. В остальных городах цены варьируются от 1,9 тыс. до 3,4 тыс. тенге". Бюро национальной статистики

В целом же, как отметили в бюро, в годовом выражении (декабрь 2024 года к декабрю 2023-го) цены на услуги парикмахерских и салонов красоты выросли на 11,6%.

"В период с января по сентябрь 2024 года парикмахерскими и салонами красоты было оказано услуг на сумму 49,2 млрд тенге". Бюро национальной статистики

6 января 2025 года в Бюро национальной статистики предоставили обновленные данные о численности казахстанцев.