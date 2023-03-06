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Синоптики опубликовали прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 7-9 марта

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 7-9 марта Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 7 по 9 марта 2023 года. По данным РГП "Казгидромет", ожидаются осадки, метель, сильный ветер и туман, сообщает Zakon.kz.

Астана:

  • 7 марта ожидается переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 2-4 тепла;
  • 8 марта - переменная облачность, ночью - снег, низовая метель, днем на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3-5 мороза;
  • 9 марта прогнозируется переменная облачность, без осадков, ночью и утром - туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 1-3 мороза.

Алматы:

  • 7 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 18-20 тепла;
  • 8 марта - облачно, временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный 3-8, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 18-20 тепла;
  • 9 марта - облачно, ночью - осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер северо-восточный 3-8, в первую половину ночи порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 8-10 тепла.

Шымкент:

  • 7 марта прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, утром и днем порывы 15-20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 25-27 тепла;
  • 8 марта - переменная облачность, дождь, днем - временами сильный дождь. Днем гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 13-15 тепла;
  • 9 марта - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 13-15 тепла.

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