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Школы охраняют не профессиональные специалисты, а пожилые вахтеры – МВД

Казахстана безопасность в школах Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов констатировал, что нередко охрану учреждений образования обеспечивают не профессиональные специалисты, а пожилые вахтеры, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства он отметил, что школы численностью свыше 700 человек должны привлекать к охране лицензированные структуры, имеющие радиосвязь, служебное оружие, мобильные группы оперативного реагирования. Однако есть регионы, где под лицензированной охраной не находится ни одна из подлежащих школ – СКО и Туркестанская область. В Улытауской области лишь две школы, в Костанайской –30 из 59.

"Нередко охрану учреждений образования обеспечивают не профессиональные специалисты, а проще говоря, вахтеры – старики. Поэтому надеяться на недопущение ими проноса опасных веществ и предметов (ножи, кастеты, колюще-режущее оружие и т.д.) не приходится. Здесь обращаю внимание, что администрации учреждений вправе в технической спецификации указывать требования к способу обеспечения охраны, предельному возрасту сотрудников и уровню их специальной подготовки".Марат Ахметжанов

Детальное обследование показало, что только 62% видеокамер в школах Казахстана интегрированы к Центру оперативного управления. В ряде регионов, по словам министра, ситуация еще хуже. Так, в Западно-Казахстанской на полицию выведены изображения всего 24% школ (91 из 373). В Алматинской области – только 35% школ (или 152 из 425). В Актюбинской области интегрированы 41% (или 169 из 404).

"Есть и другая проблема. Она системная. С начала года ряд объектов образования не заключили договоры с поставщиками услуг на обслуживание каналов связи. Процедуры госзакупок "волокитятся". В результате не обеспечивается доступ ЦОУ к их системам видеонаблюдения. Так, в Петропавловске данные договора в 15 школах (из 42) были заключены в конце февраля. В их числе и школа №4, где произошло ЧП 13 февраля".Марат Ахметжанов

13 февраля 2023 года в петропавловской школе произошло ЧП – девятиклассник принес на занятия топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Сообщалось, что двое из них находились в реанимации. Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно. В Министерстве просвещения РК сообщили, что после ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности.

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