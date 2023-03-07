Кто будет отвечать на вопросы избирателей на предвыборных дебатах 16 марта

В ходе дебатов политических партий, организованных Центральной избирательной комиссией на телеканале "Хабар", представители парий ответят на вопросы телезрителей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила член ЦИК Анастасия Щегорцова, в ходе предвыборных дебатов, которые состоятся 16 марта на телеканале "Хабар", в одном из туров зрители смогут задать вопросы представителям партий.



"Для этого телеканал "Хабар" прямо в студии будет организовывать call-центр по сбору вопросов. Заранее всем зрителям будет доведен номер телефона, по которому они смогут дозваниваться и передавать вопросы. В рандомном порядке вопросы будут выбраны и заданы участникам". Анастасия Щегорцова

Она также сообщила, что предвыборные дебаты политических партий будут проведены в три раунда.

Первый раунд состоит из двух туров:

презентация партии, на которую отводится каждому участнику две минуты,

дискуссионная сессия, где участники задают своим оппонентам по одному вопросу, а также отвечают на один вопрос. На формулировку вопроса – одна минута, на ответ – две минуты.

Второй раунд также состоит из двух туров:

выступление на тему "Социально-экономическое развитие страны" с возможностью рассказать о своей предвыборной программе,

вопросы от избирателей. Каждый участник отвечает на один вопрос от телезрителей, время на ответ – до двух минут.

Третий раунд – обращение к избирателям. На каждое выступление отводится по две минуты.



"Таким образом, с каждым раундом участники будут иметь возможность выступить со своей предвыборной программой, задать вопросы оппонентам, ответить на вопросы избирателей, а также выступить с обращением к электорату". Анастасия Щегорцова

Постановлением ЦИК утвержден состав участников теледебатов:

от партии Amanat – Ерлан Кошанов;

от НДПП "Ауыл" – Жигули Дайрабаев;

от партии Respublica – Айдарбек Ходжаназаров;

от НПК – Ермухамет Ертысбаев;

от Казахстанской партии зеленых "Байтак" – Азаматхан Амиртаев;

от ДПК "Акжол" – Азат Преуашев;

от ОСДП – Нурлан Ауесбаев.

Очередность участия представителей партий в дебатах будет определяться специальной жеребьевкой, которую проведут в студии перед началом дебатов.

Выборы в Мажилис и маслихаты в Казахстане состоятся 19 марта 2023 года. Согласно социологическим опросам, участие в голосовании намерены принять более половины казахстанцев.