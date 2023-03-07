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Кто будет отвечать на вопросы избирателей на предвыборных дебатах 16 марта

Казахстан выборы дебаты партии Фото: Zakon.kz
В ходе дебатов политических партий, организованных Центральной избирательной комиссией на телеканале "Хабар", представители парий ответят на вопросы телезрителей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила член ЦИК Анастасия Щегорцова, в ходе предвыборных дебатов, которые состоятся 16 марта на телеканале "Хабар", в одном из туров зрители смогут задать вопросы представителям партий.

"Для этого телеканал "Хабар" прямо в студии будет организовывать call-центр по сбору вопросов. Заранее всем зрителям будет доведен номер телефона, по которому они смогут дозваниваться и передавать вопросы. В рандомном порядке вопросы будут выбраны и заданы участникам". Анастасия Щегорцова

Она также сообщила, что предвыборные дебаты политических партий будут проведены в три раунда.

Первый раунд состоит из двух туров:

  • презентация партии, на которую отводится каждому участнику две минуты,
  • дискуссионная сессия, где участники задают своим оппонентам по одному вопросу, а также отвечают на один вопрос. На формулировку вопроса – одна минута, на ответ – две минуты.

Второй раунд также состоит из двух туров:

  • выступление на тему "Социально-экономическое развитие страны" с возможностью рассказать о своей предвыборной программе,
  • вопросы от избирателей. Каждый участник отвечает на один вопрос от телезрителей, время на ответ – до двух минут.

Третий раунд – обращение к избирателям. На каждое выступление отводится по две минуты.

"Таким образом, с каждым раундом участники будут иметь возможность выступить со своей предвыборной программой, задать вопросы оппонентам, ответить на вопросы избирателей, а также выступить с обращением к электорату". Анастасия Щегорцова

Постановлением ЦИК утвержден состав участников теледебатов:

  • от партии Amanat – Ерлан Кошанов;
  • от НДПП "Ауыл" – Жигули Дайрабаев;
  • от партии Respublica – Айдарбек Ходжаназаров;
  • от НПК – Ермухамет Ертысбаев;
  • от Казахстанской партии зеленых "Байтак" – Азаматхан Амиртаев;
  • от ДПК "Акжол" – Азат Преуашев;
  • от ОСДП – Нурлан Ауесбаев.

Очередность участия представителей партий в дебатах будет определяться специальной жеребьевкой, которую проведут в студии перед началом дебатов.

Выборы в Мажилис и маслихаты в Казахстане состоятся 19 марта 2023 года. Согласно социологическим опросам, участие в голосовании намерены принять более половины казахстанцев.

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