Нападение с топором: аким СКО рассказал о состоянии школьников

На заседании правительства аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров рассказал о самочувствии детей, пострадавших во время нападения подростка на учеников школы №4 Петропавловска, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил аким региона, пострадавшие дети уже выписаны из больницы.

"На сегодня они выписаны из стационара, состояние удовлетворительное. Врачебно-консультационной комиссией рекомендовано обучение на дому. Вопрос находится на постоянном контроле". Айдарбек Сапаров

13 февраля 2023 года девятиклассник одной из школ Петропавловска принес на занятия в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей.

По данному факту заведено уголовное дело. 15 февраля стало известно, что девятиклассник арестован на два месяца.