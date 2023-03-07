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Нападение с топором: аким СКО рассказал о состоянии школьников

Казахстан Петропавловск топор нападение комментарий аким Фото: Zakon.kz
На заседании правительства аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров рассказал о самочувствии детей, пострадавших во время нападения подростка на учеников школы №4 Петропавловска, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил аким региона, пострадавшие дети уже выписаны из больницы.

"На сегодня они выписаны из стационара, состояние удовлетворительное. Врачебно-консультационной комиссией рекомендовано обучение на дому. Вопрос находится на постоянном контроле".Айдарбек Сапаров

13 февраля 2023 года девятиклассник одной из школ Петропавловска принес на занятия в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей.

По данному факту заведено уголовное дело. 15 февраля стало известно, что девятиклассник арестован на два месяца.

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Сапаров Айдарбек Казахстан Северо-Казахстанская область
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