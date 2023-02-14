Принес топор и нож в школу: в Петропавловске завели уголовное дело

Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев на заседании правительства 14 февраля 2023 года заявил, что по факту ЧП в петропавловской школе - девятиклассник напал на детей с топором - заведено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Первый замминистра внутренних дел подчеркнул, что ход расследования взят под его контроль.

"У ученика была самодельная маска и нож. Ученик девятого класса. В туалете надел маску и затем выбежал в коридор с топором, два раза ударил ученика данной школы, затем по плечу девочке - ученице данной школы, и затем еще одного ученика". Марат Кожаев

По его словам, нападавшего задержали ученики старших классов и учителя.

"Сейчас двое детей находятся в больнице, состояние стабилизировалось. Один направлен домой после осмотра". Марат Кожаев

Он рассказал, что в данной школе имеются две смены обучения, всего 39 классов, обучаются 984 ученика, 70 учителей, из них один психолог.

"Имеется 42 камеры видеонаблюдения, пять тревожных кнопок. Ход расследования взят на контроль. По его результатам будет внесено представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления и других выявленных нарушений законности". Марат Кожаев

13 февраля 2023 года в петропавловской школе произошло ЧП - девятиклассник принес на занятия топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Сообщалось, что двое из них находятся в реанимации.

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Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.

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В Министерстве просвещения РК сообщили, что после ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности.

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Один из пострадавших - десятиклассник Владислав Горбаченко - рассказал новые подробности ЧП в петропавловской школе.