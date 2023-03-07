Министр просвещения так и не посетил школу в Петропавловске, где случилось нападение на учеников

Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал, что еще не посещал лично школу в Петропавловске, где случилось нападение на учеников, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Гани Бейсембаева, почему ученикам, обезвредившим нападавшего с топором в Петропавловской школе, Минпросвещения не уделило никакого внимания, кроме шоколада на линейке.

"Ваш вопрос правильный. В планах поездка в Петропавловск у меня обязательно намечена. Кроме шоколадок нужно особое внимание. И это все в моих планах есть. После 8 марта я обязательно вас осведомлю, что мы встретились не только с этими малышами. Хочу поблагодарить их родителей за воспитание детей. Вы увидите (какое поощрение будет. - Прим.ред.), давайте, когда я буду на месте осведомлю. Нужно дарить то, что необходимо ребенку". Гани Бейсембаев

На вопрос о том, почему министр до сих пор не посетил школу в Петропавловске он объяснил тем, что был занят обеспечением безопасности в школах по всему Казахстану.

13 февраля 2023 года в петропавловской школе произошло ЧП: девятиклассник принес на занятия топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Сообщалось, что двое из них находились в реанимации.

Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.