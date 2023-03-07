Блогер вскрыл древнюю гробницу и поцеловал череп ради просмотров

Блогера из китайской провинции Ляонин приговорили к условному наказанию из-за того, что он вскрыл гробы на древнем кладбище, начал копаться в костях и даже поцеловал череп ради просмотров трансляции в соцсети, сообщает Zakon.kz.

21-летний Чэнь вместе с двумя друзьями проехал 2 тыс. километров к священному захоронению хмонгов в провинции Гуйчжоу, сообщает South China Morning Post.

В надежде заработать денег от онлайн-трансляции Чэнь проник в пещеру, где находится гробница, и открыл три гроба. Он извлек кости из одного из них и позировал с ними на камеру. Полиции он позже сообщил, что поцеловал череп. Все свои действия блогер транслировал на видеоплатформе Anmo.



Местные жители поймали мужчину ночью. Полиция сначала не планировала наказывать блогера, но прокуратура настояла на преследовании Чэня. Позже Чэнь извинился перед потомками похороненных в пещере людей.



Суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев условного тюремного заключения.

Традиционное захоронение в пещере, которое относится к Империи Мин (1368-1644 годы), считается источником для изучения традиций хмонгов, их охраняют местные власти.