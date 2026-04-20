Казахстанец частично лишился зрения после похода в ночной клуб

В Костанае вынесли приговор троим мужчинам за драку в ночном клубе, в результате которой один из посетителей частично лишился зрения. Суд признал их виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и групповом хулиганстве, назначив сроки лишения свободы, передает Zakon.kz.

Конфликт произошел в июне 2025 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения на танцполе ночного клуба, подсудимый Ал. случайно столкнулся локтями с одним из посетителей. Используя этот малозначительный повод, он нанес мужчине мощный удар кулаком в область левого глаза, от которого пострадавший упал на пол.

Последствия оказались необратимыми: из-за полученной травмы потерпевший начал терять зрение, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

Однако на этом агрессия компании не прекратилась. Уже на улице Ал. вместе со своими друзьями С. и Ай. устроили массовую драку, избивая руками и ногами еще пятерых человек.

"В суде подсудимые Ал. и С. вину признали частично, Ай. вину признал полностью, просили их строго не наказывать. Потерпевший Ш. и его представитель, а также потерпевший М. просили назначить строгое наказание, их гражданские иски удовлетворить. Остальные потерпевшие оставили наказание на усмотрение суда", – говорится в сообщении суда.

По совокупности статей суд приговорил Ал. к 7 годам лишения свободы, а его соучастники С. и Ай. получили по 3 года колонии. Отбывать наказание они будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Суд также полностью удовлетворил гражданские иски пострадавших. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

