Сестра лидера КНДР пригрозила США войной в случае перехвата ракеты

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что попытка США сбить межконтинентальную ракету КНДР при ее испытательном пуске в Тихий океан будет воспринята Пхеньяном как объявление войны, сообщает Zakon.kz.

Ким Ё Чжон, заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи, добавила, что Тихий океан не принадлежит США, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Это будет воспринято как явное объявление войны КНДР, если в отношении нашего стратегического оружия будут приняты такие действия, как перехват, во время его испытания в ситуации, не представляющей угрозу для безопасности соседних стран в открытом море и воздушном пространстве вне американской юрисдикции". Ким Ё Чжон

Так Ким Ё Чжон отреагировала на сообщения южнокорейских СМИ, в которых отмечалось, что в феврале глава командования ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе заявил, что в случае запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты в направлении Тихого океана она может быть немедленно сбита. Сестра северокорейского лидера сочла подобные заявления недопустимыми, "излишними и безумными".

По словам Ким, "демонстративные военные действия" и позиция Вашингтона и Сеула требуют "непременной реакции" Пхеньяна.

"Мы следим за неспокойными военными действиями Вооруженных сил США и южнокорейских марионеточных Вооруженных сил и всегда готовы предпринять соответствующие, быстрые и подавляющие действия". Ким Ё Чжон

Южная Корея и США провели 6 марта совместные воздушные учения с участием по меньшей мере одного американского стратегического бомбардировщика B-52H. Они также планируют провести учения "Щит свободы", чтобы укрепить сдерживание ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи, с 13 по 23 марта.

Последний пуск Северная Корея произвела 20 февраля.

