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Очередной пуск ракет произвела Северная Корея

Очередной пуск ракет произвела Северная Корея Фото: pixabay
Еще три, предположительно, баллистические ракеты запустила в сторону Японии КНДР, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о выпущенных ракетах опубликовала береговая охрана Японии, пишет CNN. В сообщении власти Японии предупреждают о необходимости судам держаться подальше от падающих объектов.

По данным японской стороны, ракеты упали подряд в течение нескольких минут. Ранее о запуске как минимум одной ракеты в сторону Корейского полуострова заявила Южная Корея.

Это третий в этом году запуск ракет со стороны Северной Кореи. Предыдущий состоялся накануне. "Хвасон-15" упала в Японском море. Меру назвали ответной со стороны КНДР на военные учения США и Японии и Южной Кореи, которые прошли 19 февраля.

В Пхеньяне запуск ракеты "Хвасон-15" в Японское море назвали "наглядным доказательством надежной надежности нашего мощного физического ядерного сдерживания". Запуск же ракеты, по сообщению КНДР, стал "неожиданным учением по пуску межконтинентальных баллистических ракет" по письменному приказу лидера Ким Чен Ына.

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