В Узбекистане задержана женщина, торговавшая людьми

Подозреваемую задержали во время получения денег в аэропорту Самарканда, сообщает Zakon.kz.

Специальную операцию полицейские Узбекистана провели после обращения 29-летней жительницы. Она сообщила, что ей предложили уехать в Дубай, чтобы зарабатывать, занимаясь проституцией, сообщает пресс-служба управления внутренних дел Самарканда.

"По данному заявлению была проведена срочная акция. В нем эта женщина была задержана сотрудниками внутренних дел в приграничной зоне аэропорта при получении денег в размере 5000 долларов США от 29-летнего мужчины". Пресс-служба полиции Самарканда

Уголовное дело заведено по статье "Торговля людьми".

В Алматы новорожденного малыша пытались продать родители за 2 млн тенге. Об этом стало известно 14 февраля.

12 января в полиции завели уголовное дело, где два медицинских работника Тараза подозревают в торговле новорожденными.