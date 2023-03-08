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"Челси" и "Бенефика" стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемипонов

"Челси" и "Бенефика" стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемипонов Фото: Тwitter/Chelsea_FL
"Бенефика" обошла "Брюгге" с разгромным счетом 7:1, "Челси" обыграли "Боруссию", забив 2 гола против 1, сообщает Zakon.kz.

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Поздним вечером 7 марта закончился матч между "Бенефикой" и "Брюгге". Потругальцы одержали разгромную победу в ответном матче со счетом 5:1. Общий итог двух игр команд составил 7:1 (2:0 и 5:1).

Позднее определился второй четвертьфиналист Лиги. "Челси" обошел дортмундскую "Боруссию" в ответном матче 1/8 финала. Итог игры — 2:0 в пользу англичан.

Ранее глава итальянского футбольного клуба "Наполи" Аурелио Де Лаурентис предъявил серьезные претензии представителям Международной федерации футбола (FIFA), обвинив их в коррупции.

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