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50 сельчан переправили спасатели через затопленную дорогу в Жетысуской области

50 сельчан переправили спасатели через затопленную дорогу в Жетысуской области Фото: скриншот с видео МЧС РК
Жители села в Кербулакском районе Жетысуской области оказались отрезанными от внешнего мира из-за талых вод, которые затопили трассу. Сельчан спасали сотрудники ДЧС, сообщает Zakon.kz.

Автотрассу областного значения "Малайсары-Сарыозек" в Кербулакском районе затопило 7 марта талыми водами, сообщает пресс-служба ДЧС Жетысуской области.


50 сельчан переправили спасатели через затопленную дорогу в Жетысуской области

Фото: скриншот с видео МЧС РК


"Подтопленный участок автодороги находится в низине, где имеется трубчатый переход который не справился с большим потоком воды пребывающим с большой площади водосбора полей и предгорья, в результате чего местные жители временно не смогли выехать и въехать в село на автотранспорте". Пресс-служба ДЧС области Жетысу

10 сотрудников областного департамента по ЧС на двух автомобилях помогли 50 сельчанам перебраться через затопленный участок. Среди них 14 — дети.


Сообщения о паводках в в Кербулакском районе Жетысуской области появились 5 марта. Тогда дворы и улицу талыми водами затопило в селе Кызылжар. Двое суток спустя стало известно, что паводок усиливается и вода зашла уже в 20 дворов.

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