Самый древний алмаз нашли в России

Ученые обнаружили в Якутии небольшой алмаз из пород кимберлитовой трубки Удачная, который считается самым древним алмазом в мире среди известных, сообщает Zakon.kz.

Это самый древний в мире алмаз, который находили люди, пишет, МК.ru.

Глава Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН Николай Похиленко объяснил, что возраст алмаза составляет приблизительно 3,6 миллиарда лет, что делает его самым древним алмазом на сегодняшний день. Алмаз имеет размер 0,3 мм.

"Обнаруженный нами алмаз, по-видимому, является самым древним из изученных на сегодняшний день, возраст сингенетического этому алмазу включения сульфида оценивается приблизительно в 3,6 миллиарда лет". Николай Похиленко

Тем временем в Египте обнаружили статую и святилище в виде сфинкса.