Земельные участки будут предоставлять в электронном формате в Казахстане

Депутаты Сената на пленарном заседании Палаты 9 марта одобрили поправки, направленные на совершенствование земельного законодательства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости" представил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов.

Основная цель документа – обеспечение прозрачности и полного доступа населения и бизнеса к информации о земельном фонде и объектах недвижимости.



"По действующей схеме в процессе оказания услуг в сфере земельных отношений задействованы информационные системы земельного, правового, градостроительного кадастров, адресного регистра, а также информационных систем акиматов. Вместе с тем разрозненность информации, отсутствие информации по свободным земельным участкам дает возможность акиматам формально отказывать гражданам в предоставлении прав на земельный участок". Асет Турысов

Для решения данной проблемы, по его словам, разработан Единый государственный кадастр недвижимости. Это позволит обеспечивать равный и полный доступ всем слоям населения о занятых или свободных земельных участках, оформленных объектах недвижимости, инфраструктурах.

В заключении профильного комитета Сената сказано, что здесь также будут отражены количественные и качественные характеристики земельных участков, объекты недвижимости, а также сведения об их владельцах.



"Вновь созданная информационная система консолидирует информацию земельного и правового кадастров, доступ к которым обеспечивается посредством публичной кадастровой карты". Асет Турысов

В заключении профильного комитета Сената сказано, что законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в Земельный кодекс РК и Закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество".

Отмечается, что основной целью законопроекта является совершенствование земельного законодательства в части выработки единых подходов по предоставлению прав на земельный участок и упрощение процедуры предоставления земельных участков путем их перевода на электронный формат в рамках реализации государственной программы "Цифровой Казахстан".

"Предлагаемые законопроектом нормы по внедрению электронного формата предоставления прав на земельные участки позволят существенно сократить взаимодействие субъектов земельных правоотношений с должностными лицами при оказании соответствующих государственных услуг, что будет способствовать прозрачности существующих процессов, исключению дублирования при оформлении земельных участков и недвижимости". Заключение профильного комитета Сената Парламента РК

Отмечается, что реализация проекта закона не повлечет негативных социально -экономических и правовых последствий.

Ранее сообщалось, что Парламент Казахстана одобрил законопроект по вопросам предупреждения пыток, а также введение института увольнения политических служащих в связи с утратой доверия.

Также сенаторы поддержали поправки, усиливающие санкции за призыв к массовым беспорядкам в Казахстане.



