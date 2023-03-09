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"Как я стал туркменом": пользователи не оценили шутку Варламова

Илья Варламов паспорт Туркменистан Фото: Instagram/varlamov
8 марта российский журналист Илья Варламов на странице в Instagram опубликовал фотографию с паспортом Туркменистана и сообщил, что принял гражданство этой страны, сообщает Zakon.kz.

"Теперь это уже не секрет. Несколько лет назад я ввязался в довольно необычную историю. Сегодня в посольстве в Стамбуле я принял гражданство Туркменистана и, наконец, получил паспорт", — говорится в подписи к публикации.

"Смотрите и завидуйте, я гражданин. Впереди сложный переезд и много интересного контента", — добавил видеоблогер.

Большинство комментаторов с шуткой отнеслись к такому неожиданному повороту событий:

  • сегодня же не 1 апреля;
  • я на днях гражданство Северной Кореи получил;
  • Гурбангулы Варламов;
  • а там есть велодорожки?

На следующий день, 9 марта, общественный деятель опубликовал еще один пост с заголовком: "Как я стал туркменом".

Варламов сомневался, что кто-то поверит этому. Однако "внезапно шутка начала жить своей жизнью".

"Вчера имел удовольствие общаться с гражданином Туркменистана. Он рассказывал, как живется при диктатуре, о новых безумных правилах и законах. Тогда же я сделал фотографию с его паспортом. Мысль, что кто-то добровольно захочет получить туркменский паспорт, да еще и хвастаться этим казалась мне предельно настолько абсурдной, что я решил запостить фото как шутку. Я был уверен, что никто в такое не поверит. Это все равно что: "Друзья, я решил переехать в Северную Корею".Илья Варламов

Знакомые и друзья, уточняет журналист, стали писать поздравления.

"Кто-то даже завидовал, спрашивал, как получить. "Илья, а тебе идет, под цвет глаз!" Журналисты начали писать новости и ни у кого не возникло желания взять у меня комментарий. А зря", — продолжает он. 

"Вчера было 8 марта. Пока одни женщины получали цветы, другие протестовали против насилия и дискриминации. И здесь как раз не лишним было бы обратить внимание на Туркменистан".Илья Варламов

Журналист привел несколько нововведений в стране:

  • женщинам запретили водить машину и даже ездить на переднем сиденье;
  • в стране закрыли все салоны красоты и запретили любые косметические процедуры;
  • нельзя сделать даже маникюр и пользоваться косметикой;
  • ввели фактический запрет на аборты;
  • нельзя даже сидеть вместе с мужчиной на лавочке, если не женаты.

В добавлении он пишет, что после прихода к власти сына Гурбангулы Бердымухамедова, для женщин в стране начался настоящий кошмар.

"С каждым днем принимаются все более абсурдные законы и запреты. Но никто об этом не пишет и не говорит. Всем плевать на проблемы туркменов. Большинство воспринимает Туркменистан, как диковинную восточную страну. А это одна из самых жестоких диктатур сегодня".Илья Варламов

23 мая 2021 года Илья Варламов опубликовал фотографии поездки в Казахстан.

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