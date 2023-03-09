"Как я стал туркменом": пользователи не оценили шутку Варламова
"Теперь это уже не секрет. Несколько лет назад я ввязался в довольно необычную историю. Сегодня в посольстве в Стамбуле я принял гражданство Туркменистана и, наконец, получил паспорт", — говорится в подписи к публикации.
"Смотрите и завидуйте, я гражданин. Впереди сложный переезд и много интересного контента", — добавил видеоблогер.
Большинство комментаторов с шуткой отнеслись к такому неожиданному повороту событий:
- сегодня же не 1 апреля;
- я на днях гражданство Северной Кореи получил;
- Гурбангулы Варламов;
- а там есть велодорожки?
На следующий день, 9 марта, общественный деятель опубликовал еще один пост с заголовком: "Как я стал туркменом".
Варламов сомневался, что кто-то поверит этому. Однако "внезапно шутка начала жить своей жизнью".
"Вчера имел удовольствие общаться с гражданином Туркменистана. Он рассказывал, как живется при диктатуре, о новых безумных правилах и законах. Тогда же я сделал фотографию с его паспортом. Мысль, что кто-то добровольно захочет получить туркменский паспорт, да еще и хвастаться этим казалась мне предельно настолько абсурдной, что я решил запостить фото как шутку. Я был уверен, что никто в такое не поверит. Это все равно что: "Друзья, я решил переехать в Северную Корею".Илья Варламов
Знакомые и друзья, уточняет журналист, стали писать поздравления.
"Кто-то даже завидовал, спрашивал, как получить. "Илья, а тебе идет, под цвет глаз!" Журналисты начали писать новости и ни у кого не возникло желания взять у меня комментарий. А зря", — продолжает он.
"Вчера было 8 марта. Пока одни женщины получали цветы, другие протестовали против насилия и дискриминации. И здесь как раз не лишним было бы обратить внимание на Туркменистан".Илья Варламов
Журналист привел несколько нововведений в стране:
- женщинам запретили водить машину и даже ездить на переднем сиденье;
- в стране закрыли все салоны красоты и запретили любые косметические процедуры;
- нельзя сделать даже маникюр и пользоваться косметикой;
- ввели фактический запрет на аборты;
- нельзя даже сидеть вместе с мужчиной на лавочке, если не женаты.
В добавлении он пишет, что после прихода к власти сына Гурбангулы Бердымухамедова, для женщин в стране начался настоящий кошмар.
"С каждым днем принимаются все более абсурдные законы и запреты. Но никто об этом не пишет и не говорит. Всем плевать на проблемы туркменов. Большинство воспринимает Туркменистан, как диковинную восточную страну. А это одна из самых жестоких диктатур сегодня".Илья Варламов
23 мая 2021 года Илья Варламов опубликовал фотографии поездки в Казахстан.