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Илья Варламов упал с велосипеда и очнулся с двумя переломами

Илья Варламов получил два перелома после падения с велосипеда, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 15:57 Фото: Instagram/stories/varlamov
Популярный видеоблогер Илья Варламов оказался на больничной койке. 40-летний журналист рассказал подробно об инциденте на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Предприниматель решил шутливо описать ситуацию, начав повествование так: "Мотивационный пост про то, как не унывать!"

Он напомнил, что полгода назад уже ломал руку. И сейчас уже почти восстановился. Поэтому и отправился на тренировку, несмотря на сильный ветер.

Но в какой-то момент блогер потерял концентрацию и полетел на асфальт.

"Что стало причиной падения, я так и не понял. Возможно, слишком высокая скорость, может, на дороге что-то было. Боли не было. Попытался отползти с дороги, но тело не слушалось и я болтался на асфальте как червяк. К счастью, остановились несколько машин. Добрые люди помогли мне подняться и отвезли в ближайшую больницу".Илья Варламов

Как оказалось после рентгена, он сломал шейку бедра, а еще кости руки в районе плеча, того самого, что ему уже "чинили". Затем последовала операция.

"Очнулся на удивление в роскошном настроении! Если раньше я не мог пользоваться правой рукой, то теперь еще и правой ногой! Сложность в том, что я не могу полноценно пользоваться костылями, так как правое плечо и рука повреждены. Так что, учусь ходить на одном костыле. Забегая вперед, скажу, что сидеть мне тоже не очень можно, так как инвалидное кресло не годится".Илья Варламов

В завершение Варламов заявил, что не унывает. И добавил, что теперь в его теле появилось три новых винта.

"Если я не унываю, то и вы не грустите! Стоп грусть, друзья! В светлое будущее грустных не берут. Обнимаю вас всех одной рукой".Илья Варламов

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Ранее Варламов составил собственный рейтинг лучших городов мира. В этом списке оказался и Алматы. Чем именно отличился казахстанский город, можно прочитать по ссылке.

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